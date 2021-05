S.Giorio: in fiamme il Paradiso delle rane, rogo doloso

Avrebbe dovuto riaprire i battenti, dopo due anni di chiusura, proprio questo fine settimana, ma all’alba di martedì qualcuno ha pensato bene di procrastinare ancora nel tempo questo evento, appiccando il fuoco alla struttura. E sarebbe riuscito nel suo intento in maniera drammatica se alle 8,30 i nuovi gestori non fossero saliti per mettere a punto gli ultimi dettagli, per portare le ultime scorte, e accortisi di quello che stava accadendo sono intervenuti con gli estintori e chiamato i soccorsi, limitando un po’ i danni, che sono comunque ingenti...

Su Luna Nuova di venerdì 14 maggio 2021