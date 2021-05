Matteo, dal Moncenisio al Gargano sospinto da tanti amici

di CLAUDIO ROVERE

Qualche goccia di pioggia, il vento del Moncenisio che in giornate come questa non fa mai mancare la sua presenza, tanti amici al seguito. È iniziata questa mattina dal rifugio 4 sulla statale 25, poco prima della piana di S.Nicolao, al Moncenisio, l’avventura che porterà Matteo Gamerro, 42enne canavesano affetto da sclerosi multipla, fino a Monte S.Angelo, nel Gargano. Un totale di 1500 chilometri, che Matteo percorrerà seduto sulla joelette, un mezzo a metà tra un carrello e una bicicletta, sostenuto da quattro persone. Il suo progetto si chiama “Si Può Fare” e l’intero viaggio sarà riprodotto in un film realizzato da Uam.tv con la regia di Thomas Torelli. Simone Cesaro dei ForJay ha scritto la canzone “Si può fare” che sarà la colonna sonora del film. «È mia intenzione proiettarlo nelle scuole appena possibile - spiega Matteo Gamerro - quando riuscivo a parlare con più facilità adoravo andare nelle scuole, specie nelle scuole superiori, per raccontare ai ragazzi che il viaggio che si apprestano a fare, chiamato vita, è qualcosa di stupendo e, in quanto tale, non hanno il diritto di sprecarne neanche un secondo. Ora che non riesco più a farlo, perché la voce mi ha abbandonato, vorrei che le immagini parlassero al posto mio».

Matteo, come detto, coprirà tutto il tratto italiano del Cammino di San Michele, dal Piemonte alla Puglia, per 1500 chilometri. Il progetto è sostenuto da un crowdfunding, che in pochi giorni ha già raccolto oltre 6mila dei 25mila euro richiesti. La raccolta fondi è finalizzata a co-finanziare il cammino e il film; eventuali proventi ulteriori alle spese saranno destinati all’Associazione italiana sclerosi multipla. Il patrocinio del Lions club di Caluso e di Sandro Vannucci, ex conduttore Rai di Linea Verde e presidente del comitato promotore “San Michele un cammino di cammini”, che percorrerà con Michele tutta la sua lunga strada per arrivare in Puglia.

Chi vorrà, potrà anche camminare con lui diventando protagonista del film: Matteo aggiornerà costantemente la sua pagina facebook https://www.facebook.com/filmsipuofare circa le tappe del percorso e l’avanzamento giornaliero. I primi ad aderire all’iniziativa sono stati un gruppo di volontari di Venaus, organizzati dalla Pro loco, che hanno accompagnato Matteo nella sua prima tappa di oggi, dal Moncenisio all’abbazia della Novalesa, dove dovrebbero arrivare fra qualche minuto, dopo aver fatto una breve tappa a Ferrera Cenisio, uno dei borghi più piccoli e pittoreschi d’Italia, accolti dal sindaco Mauro Carena.