Camilla in ansia per la sua Gerusalemme

Camilla Cantore è appena tornata da Gerusalemme est. Non è in fuga dalla guerra, perché il suo rientro a Chiusa San Michele era previsto da tempo. Anzi, non fosse stato così, molto probabilmente non sarebbe ancora rientrata. Per lo meno, non adesso: «Avrei fatto tutte le valutazioni del caso prima di arrivare ad una decisione simile». Parole che la dicono lunga su quanto Camilla, in tre anni e mezzo di permanenza nella “Città santa”, abbia costruito un legame profondo con quella terra, dilaniata dall’infinito conflitto israelo-palestinese. «Con l’esplosione della guerra non ho potuto salutare tanti amici come avrei voluto. Così come avrei voluto andare a vedere ancora una volta la Spianata delle moschee, il Muro del pianto e il Santo Sepolcro, luoghi che hanno...

su Luna Nuova di martedì 18 maggio 2021