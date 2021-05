Grugliasco, le api volano fino all'università

In occasione della giornata mondiale delle api, giovedì 20 maggio, alle 17, la società le Serre presenterà il primo apiario urbano della città che si trova in corso Torino 92. Il progetto, nato grazie alla collaborazione tra Comune, Dipartimento di scienze agrarie e forestali dell’Università di Torino e dell’azienda apicoltura Montebenedetto, ha tra i suoi obiettivi, non solo quello di avere una ricaduta naturalistica ed ecologica sulla città ma anche...

Su Luna Nuova di martedì 18 maggio 2021