Piero e Silvana, uniti per 65 anni e nella morte

Hanno trascorso una vita insieme, e insieme hanno salutato questo mondo. Giovanni Pietro Ceni, per tutti Piero, e la moglie Silvana Osta non potevano vivere l’uno senza l’altra. Sono morti a meno di due mesi di distanza. Precipitando familiari e amici in un dolore doppio, ma suggellando in questo modo indissolubile un’unione durata praticamente tutta la vita. Torinesi, Piero e Silvana Ceni erano molto noti in alta valle per essere una delle storiche famiglie di villeggianti delle borgate di Oulx verso Bardonecchia, prima a Beaulard e poi a Savoulx, dove ormai la famiglia Ceni si può considerare di casa...

