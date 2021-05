S.Giorio: addio a Marco Re, il ribelle del basket

I foulard No Tav e il vento. Questo l’ultimo saluto che la valle ha regalato a Marco Re, scomparso all’età di 64 anni. Il rito civile si è svolto ieri in piazza 5 Martiri a S.Giorio, il paese dove aveva scelto di vivere l’ultima parte della sua vita, prima che le precarie condizioni di salute ne consigliassero il ricovero presso “Casa Amica” di Chiomonte. Una vita sempre vissuta al limite quella di Marco Re, in ogni campo, dallo sport all’impegno sociale. Con scelte estreme, pagate in prima persona, con dignità e coerenza, come quella di aderire alla lotta armata con Prima Linea, che gli costò l’arresto e cinque anni di prigione, ma anche con tanta generosità...

Su Luna Nuova di martedì 18 maggio 2021

Clicca qui per acquistare la copia digitale e leggere l’articolo completo



Clicca qui per sottoscrivere un abbonamento a Luna Nuova