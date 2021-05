Bruino, l’ultima sirena della Croce rossa per Andrea

Simone, Eleonora, Elisa, Ilaria, Fabrizio, Giada, Denise, Alessio, Luigi, Flavia. Questi e tanti altri i nomi di uno striscione in stoffa fuori dalla chiesa di Gesù Operaio di Torino. Sopra ci sono delle foto, immagini dei turni trascorsi al comitato della Croce rossa. Sono momenti soprattutto di amicizia: un compleanno, una pasta in compagnia o un’uscita all’aperto. Di fianco un altro striscione recita: «Ogni sirena è una poesia. Ogni lacrima è una cascata». E sotto: «Ciao Ancorello bello». A dare l’ultimo saluto ad Andrea Ancora erano tantissimi e buona parte della folla era composta da giacche rosse della Cri. Ancora prestava servizio da diversi anni nella Croce rossa di Beinasco e la solidarietà dei comitati della provincia di Torino non è mancata...

