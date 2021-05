Giaveno, il voto di Oberto: da S.Francesco con la bicicletta

Fulvio Oberto si prepara ad affrontare un viaggio in bici dalla val Sangone ad Assisi, la città di S.Francesco. E non è un caso.

Oberto, tenore lirico di caratura internazionale con all’attivo concerti in tutto il mondo, a fianco di personaggi del calibro di Placido Domingo e Riccardo Muti, consigliere comunale a Valgioie e consigliere dell’Unione dei Comuni, partirà venerdì 21 maggio alle 16 dall’Istituto Maria Ausiliatrice. Tutto parte da un voto che Oberto ha fatto nel 2017, dopo che gli è stato diagnosticato un tumore, probabilmente il peggiore per un artista della voce...

