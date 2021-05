Il campo tagliato dal cantiere: «Penalizzato per evitare 20 metri di via»

Dario Edonel lavorava nel Comune di Mompantero e adesso che è in pensione ha incrementato il suo impegno nella passione che coltiva da sempre, quello della campagna. Dell’orto, intorno alla propria abitazione di borgata Rodetti, a Meana, ma soprattutto nei campi, dove ha ripreso a coltivare grani antichi e completare l’intera filiera con il mulino e il forno in cui cuoce il pane artigianale per sè ed una ristretta cerchia di amici. Negli ultimi mesi però si è trovato di fronte degli ostacoli, che se da un lato l’hanno fatto perdere un po’ di entusiasmo, dall’altro l’hanno visto tirare fuori le unghie per difendere quelli che secondo lui sono diritti calpestati...

