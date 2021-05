Borgone, danni sull'edificio: la casa anziani chiuderà entro ottobre

La Residenza assistenziale “Nostra Signora del Rocciamelone” è prossima alla chiusura. L’aspetto da chiarire è se sarà uno stop definitivo o temporaneo: quel che appare certo, a oggi, è che entro il mese di ottobre gli anziani ospiti presso la struttura di via Perodo saranno trasferiti in altre residenze simili gestite dal Conisa. Toccherà al Comune di Borgone, nel frattempo, trovare i fondi necessari per rimettere in sicurezza l’edificio e poi decidere se ripristinare la Ra o se modificare la destinazione d’uso dell’edificio, sempre comunque a scopo sanitario. La pesante tegola è piovuta sull’amministrazione comunale nelle scorse settimane, dopo che il 25 aprile è emerso come il soffitto della sede del gruppo Anziani, ospitata in un locale al piano terra...

su Luna Nuova di martedì 25 maggio 2021