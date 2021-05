Bardonecchia, una giornata di pulizia sentieri

Fervono gli ultimi preparativi in vista della “2ª Giornata di pulizia dei sentieri” in programma sabato 29 maggio nella Conca di Bardonecchia, organizzata dall’amministrazione comunale in collaborazione con le associazioni socio-economiche operanti sul territorio, nel rispetto delle norme volte a contenere la diffusione della pandemia. La giornata ecologica, sospesa nel 2020 a causa del Covid-19, nasce con il preciso intento di fornire un importante contributo alla tutela, all’educazione e alla fruizione del territorio in modo consapevole, sostenibile e in piena sicurezza. Coinvolti a pieno titolo i Consorzi agricoli di Bardonecchia, l’Asso agri Bardonecchia, l’Asso agri Rochemolles, l’Assomont di Melezet e il Consorzio agricolo di Millaures, l’Associazione cacciatori, la Colomion spa, il Soccorso alpino e speleologico, il gruppo scout, gli Amici di Lucianina, il Club alpino italiano, i soci della Bardonecchia Ski Academy, e tutti i volenterosi residenti e villeggianti. Tutti convocati alle 8.30 in piazza Europa 8, davanti alla sede del Cai, dove, facendo seguito alla riunione programmatica del 13 maggio, coordinata da Chiara Rossetti, vice sindaco e assessore alla cultura, verranno definiti i dettagli operativi. Verranno, in particolare, suddivise le rispettive zone operative di competenza, distribuito il materiale per ripulire e risistemare i sentieri per consentire il passaggio in sicurezza dei residenti, degli escursionisti e degli amanti delle passeggiate, tagliata l’erba alta, sistemati gli arbusti, rimossi gli alberi e i rami caduti per effetto della neve, liberati i percorsi da ostacoli inattesi, eliminati i detriti, gli effetti delle frane, puliti i sentieri dai rifiuti gettati da persone poco rispettose del territorio, rifatti e ripiantati i cartelli indicatori caduti, sbiaditi o distrutti dal maltempo, risistemati guadi, ponticelli e i passaggi su corsi d’acqua.