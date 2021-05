Si rompe una condotta, bloccata la statale 335 a Oulx

È stato riparato nella giornata di ieri, dai tecnici di Acea, il guasto nella conduttura dell’acquedotto all’incrocio tra la statale 335 per Bardonecchia e la bretella per Oulx. La vistosa perdita d’acqua ha provocato, intorno alle 2,15 di mattina, una profonda buca nel manto stradale e l’allagamento di parte della carreggiata. L’intervento degli uomini Acea e dell’Anas ha permesso di far ritornare la circolazione a senso unico alternato. La stessa dovrebbe tornare a doppio senso nella giornata di domani.