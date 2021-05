677 positivi in valli e cintura (-28%): Piemonte da "zona bianca"

di MARCO GIAVELLI

Il Piemonte ha numeri da “zona bianca”: «L’incidenza media è scesa sotto la soglia di 50 casi ogni 100mila abitanti - sottolineano il governatore Alberto Cirio e l’assessore regionale alla sanità Luigi Icardi - Questo significa che comincia il conto alla rovescia per entrare ufficialmente in “zona bianca”. Continuiamo a essere prudenti». La discesa della curva dei contagi prosegue infatti incessante, segno che le riaperture non hanno avuto contraccolpi, complici l’accelerata della campagna vaccinale e le temperature ormai pienamente primaverili. Secondo i dati della mappa Covid della Regione Piemonte aggiornati alle 18,30 di ieri, in valli e cintura si contano 677 casi attualmente positivi (-264) con una diminuzione settimanale del 28,06 per cento, in lieve aumento rispetto al -25,49 di giovedì scorso: un anno fa esatto gli infetti erano 395. Un gap che al momento non preoccupa, visto il trend in continua discesa ormai da inizio aprile e considerato il fatto che nel 2020, di questi tempi, si facevano meno tamponi di oggi.

La tendenza migliore è quella della valle di Susa, che conta 124 infetti (-66) con una flessione settimanale del 34,74 per cento: un anno fa erano 63. In bassa valle sono 112: Avigliana 24 (-7), Almese 18 (-7), Susa 14 (-4), Caselette 9 (-5), Bussoleno 7 (-10), Villardora 6 (-1), Chiusa San Michele 6 (+2), Sant’Antonino 5 (-5), Chianocco 4 (-2), Sant’Ambrogio 3 (-7), Condove 3 (-2), Villarfocchiardo 3 (-2), Borgone 3 (+1), Caprie 2 (-3), Rubiana 2 (-2), Mattie 1 (stabile), Mompantero 1 (stabile), Venaus 1 (stabile), torna a zero Vaie (-2) che raggiunge San Didero, San Giorio, Novalesa e Bruzolo. In alta valle 12, con ben dieci comuni su 14 Covid free: Oulx 6 (-6), Bardonecchia 3 (+2), Gravere 2 (-1), Meana 1 (-1), tornano a zero Exilles (-3) e Giaglione (-1) che raggiungono Chiomonte, Sauze di Cesana, Salbertrand, Sestriere, Sauze d’Oulx, Cesana, Claviere e Moncenisio.

Bene anche la cintura sud con 190 casi (-74), con un ribasso del 28,03 per cento rispetto a giovedì scorso: un anno fa erano 70; Orbassano 58 (-27), Beinasco 42 (-4), Piossasco 41 (-4), Rivalta 27 (-23), Bruino 16 (-2), Volvera 6 (-14). In cintura ovest i casi sono 274 (-98), con un calo settimanale del 26,34 per cento: questa continua a essere la macro-area dove il dato del 2021 si scosta meno rispetto a quello del 2020, quando erano 215; Grugliasco 72 (-14), Rivoli 67 (-39), Collegno 54 (-27), Alpignano 32 (-14), Pianezza 32 (-2), Buttigliera 9 (+3), Rosta 5 (stabile), Villarbasse 3 (-5). Infine la val Sangone con 89 positivi (-26) e una diminuzione del 22,61 per cento rispetto alla scorsa settimana: un anno fa i casi erano 47; Giaveno 54 (-22), Coazze 16 (-1), Sangano 8 (-1), Valgioie 6 (+1), Reano 3 (-1), Trana 2 (-2).

su Luna Nuova di venerdì 28 maggio 2021