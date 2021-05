Alpignano, Alessio è campione europeo di rap

È Alessio Foti il miglior rapper europeo per i giudici degli European Freestyle Championship 2021, a cui hanno preso parte artisti in rappresentanza di 16 nazioni continentali. L’artista alpignanese nel corso della competizione che si è tenuta in modalità online dal 10 al 17 maggio, ha conquistato alcuni primati. «Sono appena diventato campione italiano con record italiano e campione europeo con...

Su Luna Nuova di venerdì 28 maggio 2021