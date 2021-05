Borgone, chiusura casa anziani: è scontro fra Alpe e Mele

«Il sindaco era al corrente della situazione, ma l’amministrazione comunale finora non ha fatto nulla per rimediare ai tanti problemi che erano già emersi nei mesi scorsi». Un’accusa forte e chiara, quella che l’ex sindaco Paolo Alpe lancia nei confronti del suo successore, Diego Mele, dopo che nei giorni scorsi è diventata di dominio pubblico la notizia della chiusura entro ottobre della Residenza assistenziale “Nostra Signora del Rocciamelone” di via Perodo: l’edificio, di proprietà del Comune e concesso in comodato d’uso gratuito al Conisa tramite un’apposita convenzione, necessita infatti di importanti interventi...

Altrettanto piccata la replica del sindaco Diego Mele alle accuse del suo predecessore: «Se Paolo Alpe sostiene che 160mila euro non sono una cifra elevata, mi chiedo se abbia mai gestito la delega al bilancio di un Comune. Smentisco inoltre il fatto che l’amministrazione non si sia mossa per tempo: essendo a conoscenza delle problematiche presenti sull’immobile, a inizio 2020 abbiamo dato incarico ad un professionista per lo svolgimento delle necessarie verifiche strutturali, senza che fossero emerse criticità insormontabili. Del guasto agli impianti emerso il 25 aprile, non potevamo certo immaginarlo». Ma il primo...

Anche il Conisa dice la sua in merito alla spinosa vicenda della casa anziani di via Perodo. La presidente del cda del consorzio Paola Barbarino, nel ringraziare la cooperativa Frassati per come ha gestito la struttura nei 15 mesi di pandemia, ricorda anzitutto come la cooperativa stessa, in vista della scadenza del contratto a fine 2021, «abbia evidenziato da tempo al Conisa e al Comune, proprietario dell’immobile, la necessità di dover far fronte ad interventi importanti e di valore strutturale, spettanti al proprietario: il consorzio ha quindi proposto al sindaco un incontro per condividere le possibili soluzioni alle problematiche...

su Luna Nuova di venerdì 28 maggio 2021