Rivalta, la torre delle Casermette diventa opera d’arte di Run

Sono state inaugurate lunedì, con l’artista urbano Run, coordinato dalla direzione artistica del Mau (Museo di arte urbana di Torino), le attività di “Casermette Social Park”, progetto di rigenerazione urbana del Comune. L’opera murale, che verrà sviluppata sulla torretta all’ingresso del parco delle Casermette, area di ex depositi di artiglieria tra via Primo Maggio e via Carignano, è solo il primo di una lunga serie di interventi per riconnettere i quartieri di Tetti Francesi e Gerbole e inserire elementi di attrattività per tutta l’area che rappresenta oggi l’unico polmone verde pubblico posto tra i due quartieri...

Su Luna Nuova di venerdì 28 maggio 2021