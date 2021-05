Rivoli, timori per il futuro della ex cava di via Tirso

L’ex cava di via Tirso nel quartiere Maiasco torna a far discutere. A esprimere perplessità sulla gestione del luogo è il gruppo “Rivoli città attiva”. La cava risale a circa cinquant’anni fa, quando fu asportato materiale terroso per la realizzazione della tangenziale. Da allora l’area è abbandonata e la natura si è lentamente riappropriata del luogo. Oggi si presenta con diverse cavità, di profondità diverse e...

Su Luna Nuova di venerdì 28 maggio 2021