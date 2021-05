Susa, martedì i civich incrociano le braccia

Martedì 1° giugno la polizia municipale sciopererà, per tutta la giornata. La ‘crisi’ di rapporti con l’amministrazione comunale, come avevamo già scritto ad inizio anno, va avanti ormai da mesi e i civich segusini lamentano, “il peggioramento innegabile delle condizioni di lavoro del personale della polizia locale, dovuto al rapido evolversi del contesto socio-economico legato alla pandemia in corso, ad una sempre più ampia sfera di competenze dovute ad un calo del personale del Comune, al piano di riorganizzazione del personale voluto dall’amministrazione cittadina...

Su Luna Nuova di venerdì 28 maggio 2021