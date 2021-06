1946: la nuova Repubblica Italiana nasce donna

Monarchia e la Repubblica? Il 2 giugno 1946 l’Italia fu chiamata ad una scelta decisiva per il suo futuro democratico. Scelse la Repubblica. In quell’Italia che voleva ripartire dopo la fine del regime fascista e della guerra, in quell’Italia che aveva faticosamente conquistato la libertà ma che si esprimeva in un quotidiano ancora vincolato da ristrettezze economiche e dalla difficoltà di recuperare generi alimentari e di sfuggire i ricatti del mercato nero, in quell’Italia in cui le ragazze sognavano Tyron Power (il papà della famosa Romina) e tutti quanti, seduti sui sedili di legno dei cinema finalmente riaperti, fantasticavano su “Il figlio della Furia” e “Il segno di Zorro” (film usciti proprio nel ‘46) e coltivavano nei propri desideri il possesso della mitica...

su Luna Nuova di martedì 1 giugno 2021