Collegno, quattro famiglie ancora ospitate in hotel

Sono quattro le famiglie residenti nello stabile di viale Partigiani 15-17 ancora ospitate all’hotel Gallia a spese del Comune. Erano state evacuate insieme ad un’altra dozzina di nuclei famigliari in seguito all’incendio scoppiato venerdì scorso sul tetto del condominio di proprietà della cooperativa Di Vittorio. Attualmente sono in corso le verifiche dei tecnici comunali in vista di un possibile ritorno...

Su Luna Nuova di martedì 1 giugno 2021