Fuga di gas, esplosione nel bungalow a Chianocco

Una domenica mattina movimentata al campeggio Tizianella di Chianocco, al confine con Bruzolo. A causa di una fuga di gas poco dopo le 9 un boato ha squarciato la tranquillità di una delle prime domeniche mattina di libertà dopo il lockdown per gli ospiti della struttura. Uno degli ospiti del campeggio si era alzato di buona mattina, era andato nel locale cucina del proprio bungalow per prepararsi, come sempre, il caffè. Un’operazione ripetuta chissà quante volte, però in questo caso qualcosa è andato storto. Così, appena accesso il fornello, il gas gpl che aveva saturato la parte bassa del locale, essendo più pesante dell’aria, è deflagrato...

Su Luna Nuova di 1 giugno 2021