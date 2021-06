Sconfitte le fiamme: è rinato il Paradiso delle Rane

Più forti della sfortuna, più forti del lockdown e anche della cattiveria umana che tre settimane fa si è materializzata con le fiamme che hanno divorato una parte della struttura in legno. Bruna Faure aveva deciso di dare una sterzata alla sua vita, lasciando quel lavoro sicuro da operatrice sanitaria per la scommessa del Paradiso delle Rane, lo storico locale sull’omonimo lago, una delle più frequentate porte d’ingresso del parco Orsiera Rocciavrè, ma gli eventi hanno deciso di mettere sul suo cammino una serie di ostacoli non indifferente...

Su Luna Nuova di martedì 1 giugno 2021

