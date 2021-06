Bardonecchia si prepara all'invasione e conferma Apu e Ztl

Bardonecchia è da alcuni mesi oggetto di diversi importanti lavori di riqualificazione del territorio, ed in particolare vengono asfaltate strade e piazze interventi che, una volta ultimati, contribuiranno alla positiva fruzione del capoluogo e delle varie frazioni e borgate. Lavori necessari per il presente ed in modo specifico in vista dell’imminente inizio della stagione estiva, che, grazie all’allentamento delle misure volte a contenere la diffusione della pandemia Covid-19, secondo qualificati sondaggi e previsioni nazionali ed internazionali, vedrà le località turistiche montane italiane tra le mete preferite dai vacanzieri ed escursionisti italiani e stranieri.

Gli amministratori comunali, in sintonia con il progetto “Bardo SiCura”, varato il 16 giugno scorso, consci di quanto sia importante facilitare il più possibile la fruizione del territorio urbano da parte di tutti, senza trascurare le esigenze dei negozianti e dei commercianti locali, ha deciso di continuare la perimetrazione sperimentata nei mesi scorsi, delle Aree pedonali urbane temporanee (Apu) in via Medail e nel Borgo Vecchio e di mantenere la Zona a traffico limitato (Ztl) nella frazione Melezet.

La perimetrazione, corredata dai gazebo biancorossi messi gratuitamente a disposizione dei negozianti, dei ristoratori e dei commercianti dalla civica amministrazione e da altri interventi di abbellimento, prevista per i primi di giugno, al fine di consentire il perfezionamento delle attività preparatorie, è entrata operativamente in vigore venerdì 4 giugno.