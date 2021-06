Boster ritorna, con un anno di ritardo, nella pineta di Beaulard

Manca un mese alla tanto attesa Fiera Internazionale “Boster Nord Ovest” , rimandata più volte nel 2020 a causa della pandemia e dell’emergenza Covid-19. Quest’anno si festeggia la decima edizione biennale 2002-2020. Da venerdì 2 a domenica 4 luglio finalmente, la suggestiva pineta di Beaulard, tornerà ad animarsi con gli espositori e gli stand di numerose aziende e realtà appartenenti al settore agroforestale, per dare vita al più grande evento all’aperto dedicato all’ambiente, ai boschi, all’economia forestale del legno, alla manutenzione del territorio e all’agricoltura di montagna.

L’unica manifestazione in Italia totalmente outdoor, rivolta alla valorizzazione delle filiere del legno, alla gestione del territorio e alla green economy. «Grazie alla situazione sanitaria in miglioramento, Boster Nord Ovest si terrà, anche se con un anno di ritardo - spiegano gli organizzatori, “Gianluigi Pirrera Eventi” - abbiamo naturalmente predisposto un protocollo sicurezza per la fiera, che prevederà un check ai visitatori all'ingresso, un percorso di visita con ingresso e uscita diversi, piazzole distanziate e controlli anti-assembramento, al fine di garantire uno svolgimento sereno ed in sicurezza della manifestazione, tenendo anche conto che Boster è un evento totalmente all'aperto, in una valle nota peraltro per la sua ventosità».

«La manifestazione, come sempre, mette al centro le prove dinamiche della meccanizzazione agroforestale, i lavori in bosco, la gestione e la manutenzione sostenibile del territorio montano attraverso la formula espositiva “tutto all’aperto”, ovvero nel reale contesto operativo di macchine, attrezzature e cantieristica per le filiere produttive del legno», continua il direttore Gianluigi Pirrera.

Particolare attenzione è rivolta alla filiera legno-energia con un’ampia gamma di macchine ed attrezzature per la produzione di biocombustibili legnosi, l’esposizione a fiamma accesa di caldaie, stufe e camini e la possibilità di visite tecniche ad impianti realizzati sul territorio. Anche l’edizione 2021 porta alcune novità: quest’anno infatti Boster Nord Ovest ospiterà il raduno di Panda 4x4, in collaborazione con il Panda 4x4 Off-road Club Italia, un momento di colore e spettacolo all’interno della manifestazione. Inoltre, come ci spiega Pirrera: «Grazie alla partnership tra l’organizzazione di Boster e Associazione universitaria di studenti forestali, alcuni studenti e studentesse di scienze forestali avranno modo di fare un’esperienza formativa straordinaria, partecipando direttamente alle varie fasi organizzative della manifestazione. Un'occasione unica per conoscere direttamente professionisti e aziende ed affacciarsi al mondo lavorativo».

«Speriamo di fare tutti insieme un buon lavoro, Boster Nord Ovest vuole valorizzare le economie locali legate al legno e al turismo, tutto in un’ottica “green” e sostenibile. Un bene così prezioso come il nostro territorio boschivo non potrebbe essere celebrato meglio di così», conclude il sindaco di Oulx, Andrea Terzolo.

L’evento vanta un ampio partenariato che comprende la Regione Piemonte, il Comune di Oulx, la Città Metropolitana di Torino, il Consorzio forestale Alta val Susa e varie associazioni di categoria. Già nel 2016 e nel 2018 Boster ha riscosso un grande successo: 40mila metri quadri di area espositiva, 85 espositori e 120 marchi rappresentati, erano i numeri per una fiera unica nel suo genere e adatta a tutti, dagli specialisti del settore ai privati. E anche quest’anno gli organizzatori non vogliono deludere le aspettative, sempre nei limiti delle misure anti contagio. Il programma e tutte le informazioni sul sito www.fieraboster.it, facebook: Boster Fiera.