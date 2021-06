Allarme cinghiali a Villardora: campi devastati, sale la protesta

Nove campi, tutti devastati dai cinghiali. Questo è ciò che è accaduto a Mirko Vindrola, giovane agricoltore villardorese, nella notte tra una domenica e un lunedì di un paio di settimane fa. «Abbiamo seminato la domenica e il lunedì abbiamo trovato i campi distrutti. Ho già fatto la richiesta alla Città metropolitana. Il danno riguarda tra 8 e 10mila metri quadri di campi devastati. Ora dovremo rielaborare tutto e riseminare tutto - racconta il padre Roberto Vindrola - Lo facciamo un po’ a titolo familiare. Un po’ coltiviamo e raccogliamo e un po’ seminiamo». I campi coinvolti in tutto sono nove, sparsi per Villardora e tutti coltivati a granoturco. Sicuramente si tratta di un danno ingente, ma dal punto di vista economico la perdita non è stata ancora...

su Luna Nuova di venerdì 4 giugno 2021