La discesa dei positivi accelera ancora: conto alla rovescia per la "zona bianca"

di MARCO GIAVELLI

Il Piemonte viaggia a vele spiegate verso la “zona bianca”, che come annunciato nei giorni scorsi dal governatore Cirio dovrebbe scattare da lunedì 14 giugno, dopo tre settimane di fila con numeri bianchi: il pre-report settimanale che dovrà essere validato oggi dal ministero della salute dice che l’Rt puntuale è ancora in costante discesa. Nella settimana dal 24 al 30 maggio, l’indice calcolato sulla data di inizio sintomi è passato dallo 0.70 allo 0.64. L’incidenza dei nuovi casi di Covid-19 si riduce ulteriormente di oltre il 30 per cento, mentre la percentuale di positività dei tamponi è passata dal 3,2 al 2,3 per cento. Sotto soglia, e ulteriormente ridotti, i tassi di occupazione dei letti ordinari (dal 14 al 10 per cento) e in terapia intensiva (dal 15 al 13). Calano anche i focolai attivi, quelli nuovi e il numero di persone non collegate a catene di trasmissione note.

Anche le percentuali di valli e cintura sono del tutto in linea con quelle regionali: secondo i dati della mappa Covid aggiornati alle 18,30 di ieri, gli attualmente positivi sono scesi a 457 (-220) con una riduzione settimanale del 32,50 per cento, nuovamente in accelerata rispetto al 28 della scorsa settimana. È vero che un anno fa erano 253, un po’ più della metà, ma si facevano meno tamponi di oggi e il trend imboccato non lascia spazio a dubbi sul fatto che il peggio sia ormai alle spalle. Il calo più consistente questa settimana è in cintura ovest, dove i positivi sono 176 (-98) con una diminuzione del 35,77 per cento rispetto a giovedì scorso (un anno fa erano 144, dato quasi in linea): Rivoli 53 (-14), Grugliasco 45 (-27), Collegno 30 (-24), Pianezza 17 (-15), Alpignano 16 (-16), Buttigliera 6 (-3), Rosta 6 (+1), Villarbasse 3 (stabile). In cintura sud la riduzione settimanale è del 34,21 per cento con 125 casi (-65), mentre un anno fa erano 48: Orbassano 35 (-23), Piossasco 33 (-8), Beinasco 27 (-15), Rivalta 16 (-11), Bruino 11 (-5), Volvera 3 (-3).

La valle di Susa scende sotto quota 100 con 85 casi (-39) e una discesa settimanale del 31,45 per cento (un anno fa erano 34). In bassa valle sono 70, con sette comuni “Covid free”: Avigliana 18 (-6), Susa 11 (-3), Almese 10 (-8), Bussoleno 7 (stabile), Caselette 4 (-5), Chiusa San Michele 4 (-2), Villardora 3 (-3), Sant’Ambrogio 2 (-1), Condove 2 (-1), Borgone 2 (-1), Rubiana 2 (stabile), Sant’Antonino 1 (-4), Chianocco 1 (-3), Caprie 1 (-1), Mompantero 1 (stabile), San Giorio 1 (+1), tornano a zero Villarfocchiardo (-3), Mattie (-1) e Venaus (-1) che raggiungono Vaie, San Didero, Novalesa e Bruzolo. In alta valle 15, in leggerissimo aumento, con dieci comuni “Covid free”: Oulx 7 (+1), Bardonecchia 4 (+1), Cesana 3 (+3), Sauze di Cesana 1 (+1), tornano a zero Gravere (-2) e Meana (-1) che raggiungono Exilles, Giaglione, Chiomonte, Salbertrand, Sestriere, Sauze d’Oulx, Claviere e Moncenisio. Infine la val Sangone con 71 positivi (-18) e un calo settimanale del 20,22 per cento (un anno fa erano 27): Giaveno 42 (-12), Coazze 14 (-2), Sangano 10 (+2), Valgioie 2 (-4), Trana 2 (stabile), Reano 1 (-2).

su Luna Nuova di venerdì 4 giugno 2021