S.Ambrogio, ciclista nel canale: il 55enne salvato da alcuni passanti

È ricoverato in prognosi riservata all’ospedale Molinette di Torino, il ciclista 55enne che ieri mattina è finito nel canale Cantarana dopo essere uscito di strada mentre percorreva via Antica di Francia. Poco dopo le 10 F.S., residente a Condove, stava pedalando in direzione di Chiusa San Michele. Forse a causa di un malore è stato sbalzato improvvisamente oltre il ciglio della strada. Fondamentale è stato l’intervento di un passante che è sopraggiunto poco dopo e di altri due ciclisti che stavano seguendo lo stesso itinerario. In tre hanno afferrato il ciclista che aveva perso i sensi e stava per finire nel tratto in cui il canale viene “tombato” al di sotto dei terreni circostanti. Hanno provato a trascinarlo fuori ma l’operazione si è rivelata particolarmente...

su Luna Nuova di venerdì 4 giugno 2021