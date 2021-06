Rivoli, assalto in villetta: caccia al secondo rapinatore

Potrebbe essere questione di ore l’arresto del secondo malvivente entrato in azione venerdì scorso. Insieme ad un complice, finito poi in manette, hanno brutalmente aggredito l’ex gioielliere Giovanni Tuberga, 53 anni, ferendolo ad un ginocchio con un colpo di pistola. Un’azione fulminea, portata a termine da due professionisti, molto determinati. E che non ha avuto un finale ancora più drammatico grazie al tempestivo intervento dei carabinieri...

Su Luna Nuova di martedì 8 giugno 2021