Viabilità provinciale: pronti 9 milioni per 48 comuni

Anche dieci comuni di valli e cintura (Almese, Avigliana, Giaveno, Villarfocchiardo, Alpignano, Chiomonte, Villardora, Rubiana, Giaglione, Volvera) beneficeranno di parte dei 7 milioni complessivi stanziati dalla Città metropolitana di Torino per un totale di 48 interventi sulla viabilità provinciale, che nei prossimi mesi saranno realizzati in altrettanti diversi comuni tramite l’assegnazione dei vari contributi: considerando gli stanziamenti aggiuntivi dei comuni, il valore delle opere che si andranno a realizzare sfiora i 9 milioni. «Oltre alla messa in sicurezza e alla manutenzione della rete - commenta il consigliere metropolitano delegato alla viabilità Fabio Bianco - l’obiettivo è di partecipare alla ripresa economica favorendo il più possibile tanti...

su Luna Nuova di martedì 8 giugno 2021