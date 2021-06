No Tav da Bussoleno a S.Didero: «Sabato non dovrà succedere niente»

«Sarà una manifestazione grandiosa, colorata, e chiedo a tutti voi, adesso, di confermarmi che sarà una manifestazione dove non succederà nulla! Nonostante eventuali provocazioni degli sbirri. E se siete d’accordo, applaudite: dite tutti che è vero! Non fatemi lo scherzo che mi avete fatto a Venaus l’ultima volta, quando mi avete detto “vai avanti te che ci vien da ridere”, io ho detto che non avremmo tirato neanche una castagna e vacca boia, non è andata proprio così eh…». La voce è tonante, il messaggio chiarissimo, ad uso interno. Rivolto, è evidente, all’ala più dura del movimento. Così parlò Alberto Perino, leader storico No Tav, dal palco del salone polivalente di Bussoleno martedì sera, durante la tradizionale assemblea che precede ogni...

su Luna Nuova di venerdì 11 giugno 2021