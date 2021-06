Rivoli, ecco la app per compilare da soli il 730

di PAOLO PACCÒ

Per festeggiare l’anniversario della sua uscita dal Covid e dall’ospedale Stefano Torrese si è regalato un’invenzione. Già, proprio così, il consigliere comunale dei 5 stelle ha realizzato una app dalla "a" alla "z". E pensare che lui di mestiere fa il commercialista, che proprio non fa rima con programmatore. «È stata una vera e propria avventura - racconta entusiasta - che mi ha portato a conoscere, ovvio virtualmente, tante persone di tutto il mondo, che mi hanno aiutato in questo progetto». E l’altro giorno il varo: l’app “730 online servizi associati” è sbarcata in rete. L’idea? Semplice e in questo periodo anche di attualità. «Ho realizzato un’app per permettere a tutti, senza difficoltà - precisa - di fare il 730 o l’Unico a casa, con indicazioni chiare e intuitive. Si inizia raccogliendo mano a mano tutte le ricevute delle spese deducibili, con una semplice fotografia. In modo che poi le si possa ritrovare, senza impazzire, al momento del bisogno».

Tre mesi di lavoro notturno e quasi 5mila istruzioni per realizzare la app. «Per ora funziona solo su Android, ma presto sarà anche su Ios» conferma. Per lui un regalo per festeggiare un anno dal Covid, che lo aveva tenuto 35 giorni in ospedale anche con il “casco” per respirare. «E poi - confessa - sembra che la mia sia la prima app tutta italiana per fare il 730 e gratuitamente. Ce n’è un’altra ma è la traduzione di una tedesca. E poi ora si trova su Amazon, Play store di Google... è straordinario». Ovvio che non è solo un hobby da programmatore. «Certo che no - confessa - Il nostro studio, come tante attività ha patito questa pandemia. E il progetto vuol proprio essere un nuovo slancio, un modo per cambiare in un mondo che cambia e non darla vinta al Covid. Un modo per avvicinare nuovi clienti e far crescere lo studio, perché l’utente può fare tutto da solo senza pagate o può scegliere di farsi aiutare da noi a realizzare, a controllare e poi inviare il 730, senza mai muoversi da casa o dall’ufficio, neanche per firmare. Poi l’utente risparmierà di sicuro, visto che buona parte del lavoro l’ha già fatta lui, ma noi avremo comunque dato un servizio e trovato un nuovo cliente».