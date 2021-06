Un caffè con... Davide Rostan, il pastore valdese sulle barricate

Davide Rostan, pastore valdese, dopo nove anni abbandona la valle di Susa e la val Sangone per tornare nella terra degli avi, la val Pellice, come lascia facilmente intuire il suo cognome, dove sono tornati ad abitare anche i genitori, il padre Marco e la mamma Roberta Peyrot. Cosa lascia in valle? «Beh, lascio molti amici e tanti ricordi, il più caro è quello di chi prima di tutti mi aveva fatto conoscere questi luoghi, che è Gianfranco Joannas, sindaco di Exilles e grande alpinista, che purtroppo ho visto morire sotto i miei occhi nel corso della salita alla nord de Les Agneaux; un incidente banale in cresta, provocato dai ramponi, purtroppo è caduto dalla parte innevata e non è riuscito a fermarsi, se lo faceva dall’altra probabilmente si sarebbe salvato...

Su Luna Nuova di venerdì 11 giugno 2021