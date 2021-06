Almeno 5mila No Tav in corteo da Bussoleno a S.Didero

Migliaia di attivisti No Tav sono in marcia da Bussoleno verso San Didero per ribadire il loro "no" alla Torino-Lione e al nuovo autoporto. Il corteo, partito da piazza Cavalieri di Vittorio Veneto, sta sfilando lungo la statale 25: alla partenza erano presenti anche i sindaci No Tav in fascia tricolore, con il saluto ai manifestanti da parte del presidente dell'Unione montana Pacifico Banchieri e della sindaca di Bussoleno Bruna Consolini. Dopo avere attraversato la centrale via Traforo, ora il lungo serpentone, composto da almeno 5mila persone, è diretto verso Bruzolo e San Didero, con arrivo previsto nel piazzale antistante il cantiere, blindato da jersey, griglie metalliche e filo spinato.

