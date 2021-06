Bruino, i ‘ferri’ di Bepy alla fiera dell’Est

Ci sarà anche il maestro del ferro Giuseppe “Bepy” Bori, al prossima Motor Bike Expo di Verona, la principale fiera motociclistica europea, in particolare per quanto riguarda le moto custom. La manifestazione è in programma dal 18 al 20 giugno, il prossimo fine settimana, e vedrà Bepy, esporre le sue più belle creature degli ultimi anni. In particolare porterà la “Inoxy”, “Apoghenesis”, la classica “Megan Bike” dedicata a Megan Gale, e una special Harly-Davidson realizzata per un privato. Moto costruite tra il 2019 e il 2021, tranne l’omaggio alla show girl e modella australiana, realizzata qualche anno fa...

