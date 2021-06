Coldimosso, cade nel canale con la moto e scompare: ricerche vane

Le ricerche sono state sospese ieri sera, con il buio. Le stesse tenebre che erano scese su Bussoleno già nel pomeriggio di ieri, quando si era diffusa la notizia dell’incredibile incidente che aveva coinvolto S.N., 18 anni da pochi giorni. Il giovane stava procedendo con la sua moto la statale 24 in direzione Susa. Doveva portarla dal meccanico. Ma giunto in prossimità di Coldimosso, per cause in via di accertamento da parte dei carabinieri della compagnia di Susa, ha perso il controllo del mezzo, che è andato a sbattere contro il parapetto del canale della centrale idroelettrica della frazione segusina. Il ragazzo è stato sbalzato dalla violenza dell’impatto nel canale oltre il guardrail e, probabilmente privo di sensi, non ha potuto opporsi alla corrente ed è stato trascinato via...

Su Luna Nuova di martedì 15 giugno 2021

