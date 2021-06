Autoporto S.Didero: gara sospesa, lavori "congelati"

Il cantiere Tav di Chiomonte, formalmente aperto dieci anni fa, il 26-27 giugno 2011, è stato a lungo un mero “fortino”, prima che iniziassero davvero i lavori di scavo del tunnel geognostico. Il cantiere per il nuovo autoporto di San Didero rischia ora di fare la stessa fine. Nei giorni scorsi la Sitaf, stazione appaltante dell’opera, ha infatti spedito alle ditte che avevano partecipato alla fase di pre-qualifica, avviata a febbraio, una comunicazione formale in cui annuncia di aver sospeso la gara d’appalto per motivi non meglio precisati legati comunque alla necessità di modificare il progetto esecutivo, sulla base del quale era stato costruito il capitolato inviato alle aziende stesse nei mesi scorsi. Stiamo parlando di una gara che vale complessivamente 50 milioni di euro...

su Luna Nuova di venerdì 18 giugno 2021