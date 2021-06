Bussoleno, un paese sotto shock per Samuele

Samuele Naitza aveva compiuto i 18 anni da pochi giorni, lo scorso 30 maggio. A festeggiarlo tutta la famiglia. Il suo sorriso spensierato mentre posa davanti alla grande torta di compleanno con papà Renzo, mamma Barbara, il fratello Erik, zii, cugini e nonni. Un sorriso che si è spento improvvisamente, e ingiustamente, all’inizio della settimana. In quella mezza curva di Coldimosso, appena prima della centrale idroelettrica o nel canale in cui, una ventina di ore dopo, poco prima di mezzogiorno di martedì, è stato ritrovato il suo corpo, ormai privo di vita, non fa differenza. Rimane il dolore insanabile di una famiglia, di una comunità, che anche nella notte fra lunedì e martedì, quando le ricerche ufficiali erano state momentaneamente sospese per poi riprendere all’alba, non è andata a dormire ed ha continuato a scandagliare, con decine di volontari, quel maledetto tratto di canale, le sponde della Dora, ingrossata dallo scioglimento primaverile delle nevi...

Su Luna Nuova di venerdì 18 giugno 2021

Clicca qui per acquistare la copia digitale e leggere l’articolo completo



Clicca qui per sottoscrivere un abbonamento a Luna Nuova