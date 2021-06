Negli ultimi giorni la polizia municipale ha notificato diverse multe per abbandono di rifiuti, i cui responsabili sono stati individuati ed identificati grazie alle riprese delle telecamere di sorveglianza posizionate in punti strategici del territorio, quelli in cui si erano verificati altri abbandoni di rifiuti in passato...

Su Luna Nuova di venerdì 18 giugno 2021