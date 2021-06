Principio di incendio sul locomotore del treno merci

Allarme questa sera sulla linea ferroviaria Torino-Bardonecchia, per un principio di incendio a bordo di un locomotore di un treno merci che viaggiava in direzione Torino. A originarlo i chopper che servono per distribuire la corrente elettrica quando c’è un sovraccarico. Il convoglio si è fermato poco oltre la stazione di Beaulard e il principio d’incendio è stato domato direttamente con un estintore dal macchinista, che ha comunque lanciato l’allarme ai vigili del fuoco. Sul posto due squadre di permanenti di Susa e il volontari di Oulx-Salbertrand-Sauze d’Oulx, che hanno quindi messo in sicurezza il convoglio merci. La linea ferroviaria non ha subito interruzioni.