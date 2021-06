Villarfocchiardo: Elena e Luca finalmente sposi, un anno dopo

di CLAUDIO ROVERE

Elena Tonda e Luca Boccardo stanno insieme da una vita, 14 anni, da quando si erano conosciuti alla facoltà di scienze forestali di Torino. Da alcuni anni vivono a Bibiana, il paese natale di lui, pur tornando tutte le volte che è possibile, vari lockdown permettendo, a Mattie, che è invece il paese che ha visto crescere lei. Li accomuna tutto, dal percorso di studi alla passione per la montagna, all’anno di nascita, il 1985. Hanno due figli, Matteo, quattro anni e mezzo, e Ilaria, due. Eppure nel percorso di una coppia modello mancava quell’ultimo tassello, quell’anello al dito che sancisse in maniera ufficiale un amore nato sui banchi di scuola e destinato a durare per sempre.

Sposarsi, in tempi di Covid e lockdown, non è così facile. E, nel loro caso, si è rivelato una vera e propria impresa. Una festa di matrimonio è lo stereotipo, se ce n’è uno, dell’assembramento, parola ormai entrata nella lista nera della nostra vita quotidiana. La decisione di celebrare in maniera ufficiale il loro amore Elena e Luca l’avevano presa nell’ormai lontano 2018. La data era decisa: sabato 20 giugno 2020. Una scelta non casuale: il 20 giugno di qualche anno prima i due giovani universitari del tempo avevano scelto di mettersi insieme e celebrare il matrimonio proprio nel giorno del loro anniversario pareva il modo più appropriato per confermare che quella non era una semplice ‘cotta’, un innamoramento passeggero, ma che entrambi quel giorno avevano trovato la persona giusta, una fortuna che ormai è sempre più rara.

I preparativi procedevano spediti, ma non avevano tenuto conto dell’ondata nefasta che si stava per abbattere su tutto il mondo. Così quel 20 giugno 2020 non se ne fece niente. Si poteva cambiare data, qualcuno in quell’estate si è sposato, certo, ma per far le cose di fretta e male Elena e Luca hanno preferito rinunciare, rimandando il tutto di un anno. Nel frattempo il figlio Matteo, con l’aiuto dei genitori, era assurto agli onori delle cronache per aver scritto a Mattarella, per esprimergli il suo compiacimento per la guida della nazione in un momento così difficile. E il bello è che il Presidente della Repubblica gli aveva pure risposto, ringraziandolo per le sue parole e rassicurandolo sul suo impegno per continuare a tracciare la rotta per uscire da questa emergenza.

Poi sono arrivate la seconda ondata, la terza. E con esse i dubbi e le incertezze. Matrimonio sì, matrimonio no? Rischiare e far rischiare gli invitati, fare una festa a metà? Sono molti i dubbi che in questi mesi hanno assalito gli sposi. Che alla fine hanno deciso. Matrimonio nella Certosa di Montebenedetto, sulla montagna villarfocchiardese, invitati drasticamente e dolorosamente ridotti alla metà, una sessantina, e pin-nic all’aperto, per evitare il più possibile le probabilità di contagio. «Potevamo rinunciare ancora, ma nel 2022 il 20 giugno cade di lunedì, quindi non potevamo certo celebrare un matrimonio in settimana», scherzano Elena e Luca.

Oltre che a molti parenti e amici, alla crociera nei fiordi norvegesi (prenotata e disdetta per ben due volte) per vicissitudini varie gli sposi hanno rinunciato anche dapprima al pic-nic nei prati intorno alla certosa villarfocchiardese e poi, viste le previsioni meteo non proprio rosee per il pomeriggio di domenica, anche a quello preventivato come riserva nei castagneti di famiglia alla Ciapusera di Mattie. Così, dopo il rito civile concelebrato dalla sindaca mattiese Marina Pittau e da colei che l’ha preceduta alla guida del paese, Francesca Vernetto, amica d’infanzia di Elena, le beneauguranti bolle di sapone al posto del riso e le foto di rito, con tanto di mucche a far da sfondo, il pic-nic si è spostato nell’area retrostante il municipio mattiese, al riparo del capannone della Pro loco. Appena in tempo per ripararsi dal violento temporale che si è abbattuto sulla zona. Com’era quel del detto? Sposta bagnata...

Su Luna Nuova di martedì 22 giugno 2021

