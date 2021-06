L’Olio Valsusa scende dalla Roceja e conquista Borgone

La macchina dell’Olio Valsusa si è messa in moto. Ora non resta che innestare la prima. Lo sguardo è già al 2022, quando nel primo week-end di giugno, come già avveniva con il concorso enologico appena andato in pensione, la Sagra dell’Olio Valsusa di Borgone vivrà la sua prima vera edizione, con un programma strutturato per un evento che mira a crescere negli anni, nel solco della valorizzazione dei prodotti tipici locali. E un obiettivo davvero ambizioso all’orizzonte, a cui l’Unione montana Valle Susa, promotrice della Sagra, ha già iniziato a pensare: realizzare un frantoio di valle dove gli olivicoltori locali possano andare a frangere le loro olive. Cosa che oggi sono costretti a fare a Valfrè o a Settimo Vittone, i comuni più a portata di mano che...

su Luna Nuova di martedì 22 giugno 2021