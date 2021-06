Virus e maturità: i ragazzi verso il futuro con le nuove regole d’esame

Laura Cordella è appena uscita dal suo esame di maturità all’Istituto tecnico Galileo Galilei di Avigliana. «Ero tranquillissima, perché avevo già sessanta. Secondo me era una cosa positiva l’orale: c’è meno ansia». Sa già che nei prossimi mesi andrà a fare una scuola di sartoria a Torino, ma intanto ha dovuto affrontare l’esame. A causa della pandemia, come già accaduto l’anno scorso, il Ministero dell’istruzione ha eliminato le prove scritte, in favore di un unico orale “rinforzato”. La prova dura circa un’ora per un massimo di cinque candidati al giorno. Il maxi orale è composto da quattro momenti distinti. Per quanto riguarda l’ammissione, le prove Invalsi e il completamento delle ore del Pcto (alternanza scuola - lavoro) non sono tra i requisiti. Sul...

su Luna Nuova di martedì 22 giugno 2021