Adesso il rischio sismico in bassa valle è schedato

Riprendono le attività di Protezione civile rimandate a causa della pandemia. Il settore sismico della Regione Piemonte, l’Arpa Piemonte e l’associazione Ingegneri volontari di Protezione civile Piemonte OdV hanno organizzato l’esercitazione di “Erikus: raccolta dati sull’edificato”. L’esercitazione è iniziata lunedì 21 giugno ed è proseguita lungo tutta la settimana, per concludersi nella giornata di oggi. Ha visto la partecipazione di 23 squadre composte dai professionisti volontari del Piemonte e delle associazioni coordinate del Lazio e della Basilicata, mentre erano presenti come osservatori i servizi di Protezione civile delle regioni coinvolte ed il Dipartimento di Protezione civile. L’esercitazione ha interessato l’edificato della bassa Val Susa e in particolare dei centri storici di alcuni Comuni recentemente classificati “3S” (nella scala di rischio decrescente da 1 a 4): Bussoleno, Bruzolo, Sant’Antonino, San Didero, San Giorio, Villarfocchiardo...

Su Luna Nuova di venerdì 25 giugno 2021

