Mancano i fondi, il Forte di Exilles non apre per l'estate?

Forte, ma non troppo. Forte, ma fragile. Spessi muri capaci di resistere alle cannonate, ma impotenti di fronte alla burocrazia, l’arma italica più diffusa e tagliente. E sovente usata per compiere dei veri e propri harakiri. Come quello che si sta purtroppo materializzando in questi giorni ad Exilles, dove la stagione di apertura del Forte rischia di iniziare con molto ritardo, se non di saltare del tutto...

Su Luna Nuova di venerdì 25 giugno 2021

Clicca qui per acquistare la copia digitale e leggere l’articolo completo



Clicca qui per sottoscrivere un abbonamento a Luna Nuova