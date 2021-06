"Pathfinder": due vite in cammino, con tappa alla Sacra

In inglese “Pathfinder” vuol dire esploratore. Ed è così che Riccardo Girardi e Miriam Valente interpretano il cammino: una ricerca delle strade dentro se stessi. Entrambi sono partiti a metà febbraio di quest’anno da Santa Maria di Leuca, in Puglia, quando nessuno pensava a spostarsi: la maggior parte delle regioni italiane era in “zona rossa”. Sulle spalle avevano uno zaino, tra le mani due bacchette e di fronte a loro più di 4mila km di cammino. L’idea di “The pathfinder” è nata durante il lockdown dell’anno scorso. Riccardo Girardi usa la metafora del giradischi: «In un mondo globalizzato il mio giradischi mi ricorda che per ascoltare la musica devi alzarti, pulirlo e far partire il disco». Mentre racconta l’origine del progetto, lui e Miriam, mercoledì, hanno appena...

su Luna Nuova di venerdì 25 giugno 2021