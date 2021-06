Tutta Bussoleno per l'addio a Samuele Naitza

Lacrime in chiesa, lacrime per strada, lacrime dal cielo, con il temporale che ha imperversato su gran parte della celebrazione e sulle centinaia di persone che non hanno trovato posto in una chiesa parrocchiale troppo piccola per contenere tutto il dolore di una comunità. Bussoleno ha detto addio in un giorno di pioggia e di sole a Samuele Naitza, il ragazzo morto sbalzato nel canale della centrale idroelettrica di Coldimosso dieci giorni prima. Un giorno di contrasti, non solo meteorologici. Il dolore, immenso, di una famiglia molto unita, di cui “Samu” era elemento fondamentale con la sua voglia di vivere dei 18 anni, e al tempo stesso la consapevolezza di avere alle spalle, intorno, una comunità che ha fatto sentire di esserci, il proprio calore...

