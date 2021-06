Vaie, il futuro dell’Alcar forse a una svolta: asta il 20 luglio

Il futuro dell’Alcar di Vaie passa per una società bergamasca che, secondo alcune indiscrezioni trapelate dalle pagine di un quotidiano di Lecce, dove ha sede il principale stabilimento del gruppo, sarebbe interessato all’acquisto dell’azienda metalmeccanica che dalla fine dell’anno scorso si trova in concordato preventivo, per scongiurarne il fallimento e quindi la chiusura. Il nome resta top secret, ma anche le organizzazioni sindacali sono state informate nei giorni scorsi di questa prospettiva, durante un incontro con uno dei referenti aziendali di Alcar e con un rappresentante dell’amministrazione straordinaria, dopo le note vicende giudiziarie che hanno coinvolto l’attuale proprietà, subentrata nell’agosto 2019...

su Luna Nuova di venerdì 25 giugno 2021