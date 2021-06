Un caffè con... Antonio Ferrentino, una carriera sui binari del Tav

Antonio Ferrentino, anzitutto come sta? «Ora bene. Il 28 aprile, a causa di un inspessimento ventricolare asintomatico, ho subito un’operazione al cuore in cui mi è stato impiantato un defibrillatore sottocutaneo. È stato un periodo duro». Partiamo da lontano. Da Nocera Inferiore com’è finito in valle di Susa? «Nel 1974, dopo il militare, mi sono iscritto al Politecnico di Torino e contemporaneamente sono stato chiamato come insegnante all’Istituto Peano di Torino. Nel ’76, in Provveditorato, ho visto un annuncio di affitto alloggio per insegnanti a Sant’Antonino. Non sapevo neanche dove fosse, ma da allora sono qui: mi ha convinto il fatto che fosse vicino alla stazione e che avesse un bel pezzo d’orto». Lei nella vita è stato insegnante di scuola...

su Luna Nuova di venerdì 25 giugno 2021