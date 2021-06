Chiusa S.Michele, due nuovi velox sulla statale 25: «Un deterrente»

Dividono i nuovi autovelox di Chiusa San Michele, come immancabilmente avviene ogni volta che un comune (e ormai sono tanti in valle di Susa) decide di dotarsi dei classici box arancioni per eventualmente multare chi non rispetta i limiti di velocità, mettendo a repentaglio la sicurezza propria e altrui. Le colonnine sono state installate una decina di giorni fa nel tratto di statale 25 che attraversa il paese: la prima, in direzione Avigliana, si trova tra la stazione ferroviaria e il semaforo, all’altezza della fermata del bus; la seconda, in direzione Susa, è stata installata all’altezza dello stabilimento Savio, di fronte all’incrocio con viale Pirchiriano. Il Comune ha investito circa 3mila euro, già stanziati nel 2020, per questo tipo di intervento...

su Luna Nuova di martedì 29 giugno 2021