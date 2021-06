Novalesa: Lorenzo Bernard riceve il tricolore ed è pronto a portarlo a Tokyo

Adesso è in ritiro sul lago di Piediluco, il campo base della nazionale di canottaggio, e il prossimo 18 agosto salirà sull’aereo che lo porterà a Tokyo, dove gareggerà nelle Paralimpiadi tra il 28 e il 30 agosto, giorno in cui si disputerà una finale alla portata del 4 con pararowing di cui fa ormai stabilmente parte. Un anno dopo il doloroso rinvio degli eventi olimpici e paralimpici a causa dell’emergenza Covid, le quotazioni da medaglia di Lorenzo Bernard, 24enne di Novalesa che difende i coloro della Canottieri Armida di Torino, non si sono affatto abbassate, anche se nell’ultimo Europeo, sulle acque di casa di Varese, è arrivato soltanto un quarto posto...

Su Luna Nuova di martedì 29 luglio 2021